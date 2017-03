Exame aponta fissura no pé de Scarpa, e meia do Flu não tem prazo de volta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora do time do Fluminense desde a semifinal da Taça Guanabara, o meia Gustavo Scarpa ainda vai demorar mais um pouco para voltar a vestir tricolor. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o camisa 10 teve uma fissura no pé direito e não tem previsão de retorno aos campos. A lesão foi detectada após uma ressonância magnética. O jogador ficou de fora das partidas contra Flamengo, Criciúma e Boavista, e havia a expectativa que ele retornasse na partida ante os catarinenses, nesta quarta (15), às 19h30, pela Copa do Brasil. Recentemente, Gustavo Scarpa prorrogou seu vínculo até 2020 com o Tricolor.