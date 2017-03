Federação Paranaense é condenada por impedir jogo de Atlético e Coritiba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Paranaense de Futebol foi condenada nesta terça-feira (14) pelo TJD-PR (Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná) por não permitir o início da partida entre Atlético Paranaense e Coritiba, pelo estadual, no dia 19 de fevereiro.

Conforme decisão do TJD-PR, a entidade será multada em R$ 20 mil por descumprir o Artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva -que fala em deixar de disputar, sem justa causa, uma partida. Cabe recurso. Na ocasião, os clubes acusaram a Federação de impedir o começo do jogo porque ele seria transmitido ao vivo pela internet, já que Coritiba e Atlético não chegaram a acordo com a após negociarem sem sucesso com a TV Globo, o clássico seria transmitido ao vivo pela internet.

O presidente da Federação Paranaense, Hélio Pereira Cury, em entrevista à reportagem, negou que o direito de televisionamento tenha tido qualquer influência na não realização do clássico, e atribuiu a confusão à falta de credenciamento da equipe que faria a transmissão. O Tribunal de Justiça do Paraná absolveu a Federação pelo atraso no jogo e por não cumprir seu dever legal. Também foram absolvidos os árbitros da partida e os membros da diretoria de Atlético e Coritiba que invadiram o campo.