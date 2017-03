Operado, Pratto diz que treinará com proteção para voltar o quanto antes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante são-paulino Lucas Pratto utilizou as redes sociais para tranquilizar a torcida do clube nesta terça-feira (14), após passar por uma cirurgia para corrigir a fratura nasal sofrida no último sábado (11), no clássico contra o Palmeiras. Pelo Instagram, ele explicou que o procedimento foi um sucesso. "Olá todo mundo, quero lhes contar que estou bem. Foi uma pancada forte mas deu tudo certo na operação e já estou me recuperando", escreveu o argentino. "Nessa semana vou treinar com proteção para voltar o antes possível. Muito obrigado por todas as mensagens", completou o jogador. Pratto ficou de fora da lista dos relacionados por Rogério Ceni para a partida desta quarta-feira (15) contra o ABC, em Natal, pela Copa do Brasil. Ele fraturou o nariz em uma dividida no alto com o zagueiro Vitor Hugo, porém ficou em campo até o final da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras. O centroavante foi operado na segunda-feira (12).