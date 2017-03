Estoque do Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas está em baixa

O Banco de Leite Humano (BLH) do Complexo Hospital de Clínicas (CHC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com o seu estoque muito abaixo do normal.Segundo Dayane Coldibeli, Nutricionista do BLH “dos 10 freezers disponíveis, apenas três estão ocupados. No último mês, foram coletados apenas 100 litros, porém é preciso 180 litros para suprir a demanda dos recém-nascidos internados”.O BLH é responsável pela captação, processamento, pasteurização, e armazenamento do leite materno que é disponibilizado para os recém-nascidos prematuros internados no Hospital.Para ser uma doadora de leite, as mulheres necessitam ter realizado o pré-natal, não pode ser fumante, todas as vacinas devem estar em dia. “É importante que a mãe perceba que tem bastante leite, o que pode ser avaliado pelo vazamento espontâneo de leite, nos intervalos ou mesmo durante a mamada, ou as mamas sempre “pesadas”, doloridas e quentes”, explicou a enfermeira-chefe do BLH do CHC, Celestina Grazziotin, especialista em Aleitamento materno.O Banco de Leite Humano do CHC funciona no prédio da Maternidade do Hospital de Clínicas. Na Rua General Carneiro, 181 – Bairro Alto da Glória, das 08 às 18 horas. Mais informações: (41) 3360.1867.O leite pode ser buscado na residência da doadora que resida em Curitiba e arredores, como Pinhais, Colombo, regiões mais próximas à capital. Em São José dos Pinhais existe o centro de lactação da APMIF, que recolhe leite no domicilio e atende pelos telefones: (41) 3058.1978 e 30581979.O BLH também está precisando de frascos de VIDRO com tampa de PLÁSTICO de tamanho pequeno e médio, com capacidade de até 500ml para condicionamento do leite materno. É o mesmo modelo do frasco de café solúvel – de 50 gramas (pequeno) e 100 gramas (médio). Os Condomínios e empresas podem fazer campanhas que o BLH irá até o local buscar.Serviço:Banco de Leite Humano do HCContato (41)3360.1867 – das 08 às 18 horas, de segunda à sexta feira.Endereço: Rua General Carneiro, 181 – Curitiba/PR - prédio da Maternidade do HC.Para saber mais sobre a doação de leite materno, consulte o site do Ministério da Saúde: