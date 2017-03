Ex-Atlético-PR, Walter é contratado pelo Atlético-GO

Walter comemora gol pelo Atlético-PR: agora no Atlético-GO (foto: Geraldo Bubniak)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Walter é do Atlético-GO. O atacante foi anunciado como reforço pelo clube rubro-negro nesta terça-feira (14), uma semana depois de ter rescindido contrato com o Goiás por conta de uma cotovelada que desferiu em um companheiro durante um treinamento.

O jogador, que tem contrato com o Porto até 2019, chega ao Atlético-GO por empréstimo, até o fim do ano. A informação foi inicialmente confirmada pelo diretor de futebol, Adson Batista, em entrevista ao vivo à Rádio 730 AM, de Goiânia. "Acredito muito que vamos dar todas as condições para que o jogador se doe o máximo no Atlético", disse.

"Um jogador do nível do Walter traz consigo uma confiança e uma motivação muito grande para o elenco", acrescentou. Minutos depois, o próprio clube anunciou a contratação do atacante em seu Twitter, com a seguinte mensagem: "Fome de Série A! Walter é a nova contratação do Atlético para o Campeonato Brasileiro 2017".

Uma das missões do clube rubro-negro será recuperar o jogador fisicamente. O peso do atleta nas últimas semanas girava em torno de 105 kg.

Na última terça-feira (7), Walter postou uma mensagem nas redes sociais anunciando a sua saída do Goiás e lamentando o que classificou como 'acidente de trabalho'. No treino do dia 24 de fevereiro, o atacante deu uma cotovelada no goleiro Matheus, que desmaiou e precisou até ser internado. Ele voltou aos treinos apenas na segunda-feira (6) retrasada após uma semana de recuperação.

Com o episódio, Walter teve seu contrato rescindido e encerrou de forma inesperada a sua segunda passagem pelo Goiás. Na primeira, entre 2012 e 2013, quando se tornou ídolo esmeraldino, foram 81 jogos e 45 gols. Na segunda, ele deixou o clube com apenas 16 partidas e três tentos.