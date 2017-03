Empresários do PR querem parcelar dívidas com o ICMS em 180 vezes

Dirigentes das principais entidades que representam o setor produtivo paranaense entregaram, nesta terça-feira, 14, ao chefe da Casa Civil do governo Beto Richa, Valdir Rossoni (PSDB), um documento no qual pedem a reabertura do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) para renegociar dívidas das empresas com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

