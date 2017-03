Liniker grava performance para Stripped Sessions

(foto: Felipe Gabriel/Red Bull Content Pool)

Liniker e os Caramelows neste momento estão dando rolê pelos Estados Unidos. É que depois de conquistar o Brasil, a cantora e sua banda fazem três shows dentro da programação do SXSW.

Desde o lançamento do primeiro álbum, a banda cresceu no palco para novas experiências ao vivo e é esse time completo que colou no Red Bull Station pouco antes da viagem para registrar dois sons.

"A banda cresceu de um jeito muito gostoso no decorrer que tem sido essa estória. Tanto no amadurecimento do nosso trabalho quanto na relação que a gente tem entre a gente, tá sendo delicioso tudo que tem acontecido. Marja, Eder e Fernando TRZ entraram pra fazer esse time mais caramelizante ainda" diz Liniker

Neste sessão exclusiva, Liniker e banda optaram por gravar "Lina X" e "Pra Ela" (abaixo).

"Lina X é uma delicia de som, ela é animada, pra cima, tem nuances, muito se diz da musa inspiradora da música que é uma amiga-irmã, querida que tem muito à ver com tudo que tá nesse disco também por acompanhar a criação de muitas das letras, MC Linn Da Quebrada, a Lina", comenta Liniker.

Já "Pra Ela" pode ser uma surpresa para os fãs que só conhecem a artista pelo disco e não fuçaram muito no YouTube. "Essa faixa foi lançada antes de pensar na ideia da banda, lá em Santo André e foi muito especial ver como as pessoas pediam essa música no primeiro show. Foi essencialmente esse ponto que nos fez colocar a música no roteiro do show e querer gravar essa versão ao vivo. Esse som é das antigas, de quando eu comecei a cantar e é dedicada pra minha mãe"

Confira o vídeo de "Pra Ela"