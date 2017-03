Assembleia dos motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e Região Metropolitana pela adesão à greve geral (foto: Sindimoc/Divulgação)

Trabalhadores de várias categorias param nesta quarta-feira, 15, em adesão à Greve Geral contra as reformas previdenciária e trabalhista. Em Curitiba, motoristas e cobradores, professores estaduais e municipais, metalúrgicos e demais categorias filiadas à Força Paraná, cruzam os braços logo no começo da madrugada. Além dos Sindicatos da Força Sindical ligados à indústria, comércio e serviços das principais cidades do estado.

Duas categorias, de professores e motoristas e cobradores de ônibus, não têm data para retornar aos trabalhos nesta quinta-feira, 16. A principal reivindicação dos professores municipais é que a Prefeitura cumpra a Lei que instituiu o novo Plano de Carreira do magistério. Já os professores da rede estadual de ensino querem que o governo suspenda a decisão de diminuir a hora-atividade. Os motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba Região Metropolitana seguem com a paralisação a partir de quinta-feira, 16, com greve geral da categoria, por tempo indeterminado, pela Campanha Salarial 2017.

Na categoria metalúrgica, a ação é liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba e conta com a adesão nas principais empresas da categoria como Volvo, Volkswagen, Renault, Bosch, CNH, WHB, entre outras, e começarão nas entradas de turno, à partir das 6 horas.

Os demais Sindicatos da central, ligados à indústria, comércio e serviços, também farão mobilizações recolhendo assinaturas para o abaixo assinado do movimento “Todos contra o fim da aposentadoria”, para exigir uma auditoria nas contas da previdência.

O Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região aprovou, na noite desta segunda-feira, 13, a adesão ao dia de paralisação nacional. Professores do Estado e do Município, servidores de universidades federais, algumas categorias de servidores municipais e estaduais e petroleiros estão entre os trabalhadores que devem protestar.

Em Curitiba, estão agendados atos desde a manhã nas Praças Santos Andrade e Tiradentes, com caminhada pelas ruas da cidade e concentração em frente à Assembleia Legislativa. Também devem acontecer debates em universidades e outros eventos, conforme a categoria ou central sindical.

A reforma da Previdência é a principal pauta dos atos, que também envolvem a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a Intersindical e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) como organizadoras. Os protestos coincidem com o dia de assembleias e greves convocadas por sindicatos da Educação no País.

"Em cada Estado tem as pautas estaduais, o enfrentamento com os governos estaduais. Mas, de maneira geral, é o enfrentamento ao desmanche da Previdência e às outras reformas do governo golpista, que, mais do que reformas isoladas, faz reformas na natureza do Estado", diz a secretária de Mobilização e Relação com Movimentos Sociais da CUT, Janeslei Albuquerque.

Uma das principais críticas é o estabelecimento da idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, ponto considerado como inegociável pela equipe de Temer. Por outro lado, parlamentares da própria base aliada têm dito que a reforma não vai ser aprovada nos moldes que foi enviada ao Congresso. Atos contra a reforma estão marcados em todas as capitais do País.

Movimento “Todos contra o fim da aposentadoria” inicia abaixo-assinado

Para marcar o dia em defesa da aposentadoria, o movimento “Todos contra o fim da Aposentadoria” começa nesta quarta-feira, 14, um abaixo-assinado para exigir uma auditoria nas contas da Previdência Social.

O movimento foi criado há poucos dias, através de uma fanpage na rede social Facebook (www.facebook.com/todoscontraofimdaaposentadoria) e já conta com mais de 150 mil seguidores. Além da população em geral, várias entidades já apoiam o movimento, entre elas estão a Força Paraná e demais centrais sindicais, a Frente das Entidades de Carreira Pública no Paraná, Associação dos Magistrados do Paraná – AMAPAR, Associação Paranaense do Ministério Público – APMP, Associação dos Procuradores do Estado do Paraná – APEP, Ministério Público do Trabalho do Paraná – MPT, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná – SINDICONTAS, Associação Paranaense dos Juízes Federais – APAJUFE, Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná, Sindicato dos Auditores Fiscais do Tribunal de Contas do Paraná – SINDICONTAS, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal –DS Cutitiba – SINDIFISCO NACIONAL, Associação Paranaense dos Advogados Públicos, Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª região – AMATRA 9, Associação dos Defensores Públicos do Paraná, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – Regional PR – ANPT, entre outras movimentos e órgãos da sociedade civil organizada.

Além do abaixo assinado e da campanha nas redes sociais, o movimento também espalhou diversos outdoors alertando a população para o posicionamento dos deputados federais paranaenses em relação à reforma da Previdência. Os outdoors, com a chamada “O voto deles pode acabar com a sua aposentadoria”, estão espalhados em 14 cidades: Curitiba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Cascavel, Apucarana, Arapongas, Londrina, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Irati, Guarapuava, Pato Branco, Toledo e Umuarama, principais bases eleitorais de cada deputado.

Com o apoio das entidades, o Movimento também está promovendo “adesivaços” de carro pelas ruas de Curitiba e veiculando a campanha em emissoras de rádio de todo o estado. A ideia é espalhar a campanha por todo o Brasil.

Audiência Pública na Assembleia, às 10h

A pedido da Força e da demais centrais, a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador do Campo e da Cidade, formada por deputados estaduais, realiza uma audiência pública sobre o tema no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). Além dos deputados, a audiência, contará com a participação de representantes dos trabalhadores, dos órgãos de classe, promotores, entre outras entidades. A audiência é aberta ao público.





Greves

