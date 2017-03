Fluminense recebe Criciúma pela Copa do Brasil para manter embalo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense recebe o Criciúma nesta quarta-feira (15), às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, cariocas e catarinenses empataram em 1 a 1. Embalado pelo título da Taça Guanabara, o Fluminense vem de vitória também na estreia na Taça Rio, no domingo (12), diante do Boavista. Por mais que a fase dos comandados de Abel Braga seja boa, o Flu aposta também em um outro trunfo: o estádio Giulite Coutinho, espécie de alçapão do clube. Em 2016, por exemplo, obteve cinco vitórias e dois empates em nove partidas na arena. A aposta do treinador é na boa fase ofensiva, com gols nas últimas partidas de todas as principais peças do setor, como Richarlison, Henrique Dourado e Wellington Silva - este último em particular vive seu início de temporada mais artilheiro, com quatro gols em dez partidas. A baixa na equipe fica por conta de Gustavo Scarpa. Um exame detectou fissura no pé direito, e ele está fora por tempo indeterminado. Já no Criciúma a novidade é o retorno do goleiro Luiz, relacionado para o confronto. A delegação já está no Rio de Janeiro e realizou um treino na segunda (13), no CFZ, e outro na terça (14), no Ninho do Urubu. FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas, Somoza; Richarlison, Henrique Dourado e Wellington Silva. T.: Abel Braga CRICIÚMA Edson; Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira, Alex Maranhão; Caio Rangel, Adalgiso Pitbull e Andrew. T.: Deivid Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Horário: 19h30 Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)