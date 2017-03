Encontro de última hora? Shopping Crystal agora tem Máquina de Flores

(foto: Divulgação)

Em busca de proporcionar experiências completas para seus frequentadores, o Shopping Crystal, de Curitiba (PR), possui agora em suas dependências uma máquina em que os clientes podem escolher e adquirir flores dentre as opções que estão disponíveis. A Flower Machine, da floricultura Esalflores, é um projeto inédito no país e já está em operação em mais de 30 cidades brasileiras.

A Flower Machine é uma máquina de flores, com o funcionamento que lembra uma máquina de refrigerantes. O mecanismo é fruto de uma parceria entre a Esalflores e uma das maiores fabricantes do mundo de equipamentos e tecnologias para vending machine. “Não é em todo momento que existe uma floricultura por perto para comprar uma flor. Pensando nisso, resolvemos oferecer um sistema que permite que as pessoas possam encontrar nossos produtos com mais facilidade. Foi aí que surgiu a máquina de flores, que pode ser instalada nos mais diferentes lugares”, detalha Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

A máquina disponibiliza 10 opções de flores que vão desde botões de rosas até pequenos buquês de flores que podem ser adquiridos com agilidade e segurança, além de preços justos que iniciam em R$4,90. Para fazer a compra, basta o cliente escolher a flor e passar o cartão de crédito ou débito. “Já idealizávamos esse projeto há mais de seis anos, e há pelo menos três estamos trabalhando em seu desenvolvimento”, conta Bruno.

De acordo com a gerente de marketing do Shopping Crystal, Claudia Osna Geber, a parceria com a Esalflores trará mais comodidade para quem frequenta o shopping e em datas especiais ou não pretende presentear alguém com flores. “Sentimos que dentre os serviços que oferecemos, estava realmente faltando uma floricultura, e a flower machine, além de suprir a nossa necessidade, oferece ao cliente a comodidade de adquirir aqui mesmo a sua flor para presentear alguém, sem ter que se deslocar para outro estabelecimento depois de fazer suas compras”, afirma Claudia.

A Flower Machine da Esalflores está instalada no Piso L2 do Shopping Crystal, que fica na Rua Comendador Araújo (nº 731), no bairro Batel, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h. Mais informações no site www.shoppingcrystal.com.br.