Depois da greve geral de quarta, professores e motoristas de ônibus param por tempo indeterminado

(foto: Divulgação)

Os motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e Região devem fazer greve geral a partir da quinta-feira (16). O anúncio está em matéria no site do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc). Na quarta-feira (15) a categoria já havia aderido à paralisação nacional contra a reforma da Previdência.

Outras duas categorias também estão com indicativo de greve por tempo indeterinado a partir da quinta-feira, os professores das redes estadual e municipal de Curitiba, que também param nesta quarta de protesto nacional.

"E a partir de quinta-feira (16), O Sindimoc deflagra greve geral da categoria, após recusar a proposta oferecida pelo patronal na última reunião na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná (SRTE). Os empresários ofereceram reposição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) aos salários e demais benefícios, de forma linear, o que representaria 5,43% de reajuste", diz matéria no site do sindicato.

A oferta para a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 foi recusada pelo presidente Anderson Teixeira por ser muito abaixo da expectativa dos trabalhadores.