Guardas vivem dia de cadeirante para trabalhar inclusão nas escolas

(foto: SMCS)

Profissionais que participam do projeto da Guarda Mirim, com crianças entre 9 a 11 anos das escolas municipais, fizeram uma capacitação sobre inclusão nesta terça-feira (14/03). O curso de quatro horas foi na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (AFDP), no bairro Alto da XV, e os guardas municipais fizeram atividades práticas com cadeiras de rodas.

Esta foi a primeira vez que os guardas que trabalham na Guarda Mirim participaram de uma capacitação sobre inclusão de pessoas com deficiência. Foi montado um circuito para os guardas vivenciarem o que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia. Ao todo, 19 guardas municipais participaram da capacitação e irão levar as informações para as crianças da Guarda Mirim.

O guarda Alessandro Rodolfo de Azevedo, 33 anos, trabalha há seis anos com a Guarda Mirim, atualmente na Escola Municipal Nair de Macedo, no Novo Mundo. “A capacitação é importante para tratarmos com as crianças a questão da acessibilidade e inclusão de alunos que têm alguma deficiência, explicou Azevedo. “Depois deste curso nosso olhar vai se abrir ainda mais, estamos ampliando conhecimentos”, afirmou Azevedo.

Os guardas também tiveram conteúdos teóricos e assistiram a vídeos de pessoas com deficiência em competições esportivas, mostrando que nada impede as pessoas de realizar sonhos ou atingir objetivos.

Clodoaldo Zafatoski, presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP), afirmou que normalmente a população não tem muito contato com as pessoas com alguma deficiência. “O objetivo é trazer os guardas municipais para o convívio da pessoa com deficiência, para que eles levem esta experiência aos trabalhos que fazem nas escolas, com as crianças”, disse Zafatoski.

O presidente da ADFP também ressaltou que muitos, na ânsia de querer ajudar algum cadeirante, acabam cometendo erros. “Algumas pessoas já chegam empurrando a cadeira de rodas, isto não é ideal. Primeiro é preciso perguntar se a pessoa precisa e quer ajuda. Tem que se respeitar. A pessoa com deficiência vai dizer a melhor forma de ajuda-lá, seja atravessando uma rua, empurrando a cadeira em uma subida ou de outras maneiras”, definiu Zafatoski.

Guarda Mirim

O projeto da Guarda Mirim existe desde 2004 dentro da Guarda Municipal e já atendeu cerca de 15 mil alunos, entre crianças e adolescentes. O projeto está dentro da Gerência de Ações Comunitárias da Guarda Municipal e tem como principal objetivo promover e implementar ações de defesa das comunidades, voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos alunos de escolas municipais.