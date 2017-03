MON recebe a exposição Matéria Escura, de Manoel Veiga

(foto: Divulgação)

O Museu Oscar Niemeyer (MON) recebe na quinta-feira (16), às 19h, a mostra Matéria Escura, de Manoel Veiga, artista recifense radicado em São Paulo. Com curadoria de Galciani Neves, professora e pesquisadora no campo das artes visuais, a exposição reúne 33 imagens que têm como ponto de partida as pinturas de Caravaggio (1571-1610), grande referência para o artista.



“Os visitantes do Museu Oscar Niemeyer podem apreciar a precisão e a sutileza presentes na obra de Manoel Veiga e conhecer mais profundamente o trabalho do artista”, afirma Juliana Vosnika, diretora-presidente do MON.



A exposição é composta de fotografias impressas em tela da série mais recente de Manoel Veiga, que revisita as pinturas do mestre italiano – ao eliminar as cores e apagar tudo – menos os tecidos, como roupas e cortinas, com os quais Caravaggio construía suas cenas. O trabalho começou há seis anos pela obsessão de Veiga por essas obras-primas e que de várias maneiras se conectavam com sua produção recente.



O título Matéria Escura refere-se a um novo tipo de matéria que não interage com a luz e que representa cerca de 80% do universo. Sua discretíssima presença é inferida pelo efeito gravitacional causado por essa matéria invisível sobre a matéria percebida pelos vários equipamentos de captação, radiotelescópios, etc. “Transpondo esse raciocínio para as imagens que compõem a série em questão, o análogo da matéria escura seriam os corpos, arquiteturas, que são inferidos parcialmente pela curvatura dos tecidos”, explica Veiga.



A curadora Galciani Neves fala sobre a mostra. “O interesse de Manoel Veiga está no desenho de espaço de Caravaggio e em como o pintor italiano arquitetava a dramaticidade de suas cenas. Para Veiga, há um ‘onde’ há ser re-evidenciado como vazio. E é com este sentido contraditório de ausência que o artista traduz Caravaggio, simulando outra profundidade, outros intervalos de espaço, outras fronteiras entre personagens e entre espaço e personagens”, disse.



Para o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, a exposição é instigante. “Manoel Veiga é um artista que tem se revelado um dos mais criativos do Brasil. Sua pintura é forte, contundente, e essa característica marcante está perfeitamente alinhada ao novo momento curatorial do Museu Oscar Niemeyer”.



A mostra fica em cartaz no MON até 11 de junho de 2017. A visitação ocorre de terça a domingo, das 10h às 18h, e os ingressos custam R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada).



MANOEL VEIGA - Formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), foi bolsista do Departamento de Física por três anos. Trabalhou em fábrica até dedicar-se às Artes Visuais (1994). Frequentou a Escolinha de Arte do Recife (1994-1995) e trabalhou sob a orientação de Gil Vicente (1995-1997). Estudou na Escola Nacional Superior de Belas-Artes e na Escola do Louvre em Paris, na França (1997). Participou de workshop em Nova York (1998). Em São Paulo, estudou História da Arte com Rodrigo Naves (1999), Leon Kossovitch (2000-2001) e desenvolveu estudos teóricos com Carlos Fajardo (1999-2002) e com Nuno Ramos (2000). Tem participado de exposições no Brasil e Exterior, com obras em acervos de vários museus brasileiros.



Serviço



Exposição Matéria Escura, de Manoel Veiga



De 16 de março a 11 de junho de 2017



Visitação: de terça a domingo, das 10h às 18h



Ingressos: R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Sala 10



Dias e horários especiais



Toda quarta-feira é gratuita, com programação especial: das 10h às 18h



Primeira quinta do mês: horário estendido até 20h, gratuito após as 18h



Programação especial todos os domingos



Museu Oscar Niemeyer



Rua Marechal Hermes, 999



41 3350 4400



www.museuoscarniemeyer.org.br



Facebook e twitter: monmuseu



Instragram: museuoscarniemeyer