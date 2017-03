Temperatura divide o Paraná em dois nesta terça-feira

(foto: Reprodução)

O Paraná apresenta duas condições meteorológicas distintas desde o início da tarde desta terça-feira (14). Entre as áreas mais ao Norte e Oeste do Estado as temperaturas estavam bem elevadas, com valores acima dos 30°C em várias cidades, situação de rápido aquecimento facilitado pelo predomínio de sol desde as primeiras horas da manhã.

Já entre as áreas mais a Leste e Sul os termômetros registram valores mais amenos de temperatura porque se manteve com céu nublado pela manhã, apenas após o meio-dia houve algumas ligeiras aberturas de sol. Em Curitiba, a temperatura no começo da tarde estava pouco acima dos 22ºC.

Na quarta-feira com tempo estável nas regiões Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná. No início do dia faz um pouco de frio no Sul, Centro, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Nas faixas Leste e Norte paranaense, a nebulosidade fica variável e chuvas isoladas podem ser registradas entre a tarde e a noite. Nos setores dos Campos Gerais, Leste e Sul, mesmo com a presença do sol no período da tarde, as temperaturas ficam amenas.