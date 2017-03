Carf julgará multa de R$ 192 milhões a Neymar nesta quarta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar passará mais um dia pelo julgamento do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) nesta quarta-feira (15). O jogador questiona a multa recebida no valor de R$ 200 milhões. O Carf já agendou a terceira sessão do julgamento para começar às 9 horas desta quarta-feira. Durante audiências anteriores, foi pedido vista coletiva e individual (revisão dos dados) do processo, adiando a decisão. Como só é permitido o pedido de vista uma vez de cada tipo, é provável que uma decisão final seja tomada nesta quarta-feira. Na última sessão, realizada em janeiro deste ano, o jogador não esteve presente e o conselheiro Ronnie Soares Anderson pediu vistas ao processo. A Receita Federal atuou Neymar e sua família por terem deixado de pagar R$ 63,6 milhões entre 2011 e 2013. Com multas e correções, o valor superou R$ 192 milhões. A Receita alega que houve omissão de rendimentos de fontes do exterior com publicidade e "omissão de rendimentos oriundos de vínculo empregatício pagos pelo Barcelona". A defesa de Neymar informou que o jogador e a família fecharam mais de 100 contratos neste período para prestações de serviço publicitários a empresas. Esses acordos não teriam um vínculo empregatício, mas sim direitos de imagem feitos pela NR Sports, empresa que pertence ao pai do jogador. Existe a possibilidade do processo ir parar na Justiça Comum, mas a Justiça informou que só irá analisar o processo depois que os recursos na Receita forem esgotados.