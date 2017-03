Cacau Show abre 6.600 vagas temporárias para o período da Páscoa

(foto: Divulgação)

A Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, abre mais de 6.600 oportunidades de emprego para a Páscoa 2017. As vagas temporárias estão distribuídas entre as 2.060 lojas da rede em todo o Brasil. Muitos colaboradores iniciaram as atividades em agosto e terão permanência até abril de 2017, já que a vigência do contrato contempla a extensão das atividades por até nove meses.



Para atuar na fábrica, foram contratados 248 colaboradores, em um processo seletivo iniciado em julho. Todos os aprovados estão na modalidade CLT, com os benefícios da categoria garantidos. Historicamente, a Cacau Show tem uma taxa de efetivação de 30% dos contratados para o período. Por isso, os funcionários mais dedicados, que se destacarem em suas funções, também poderão se tornar parte do quadro efetivo, tanto da fábrica quanto das respectivas lojas.



Para se inscrever, os interessados devem apresentar o currículo nas lojas mais próximas de sua residência, ter 18 anos ou mais, possuir segundo grau completo e experiência em vendas.