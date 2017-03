Grande Curitiba recebe o MMA do Brave Battle

(foto: Reprodução/Bravefights.com)

De volta ao octógono, o lutador de MMA Lucas Mineiro enfrenta no próximo sábado (dia 18) o adversário Paulo “Bananada” na Brave 3 Battle in Brazil, que será realizada em Curitiba. Organizada pela Brave Combat Federation, a luta marca a estreia do evento que foi fundado no Bahrein e deixa o Oriente Médio pela primeira vez rumo ao Brasil.

O evento será no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Na luta co-principal, Thiago “Monstro” Vieira enfrenta o estreante Carlston Harris.

Com um card de 18 vitórias e apenas 3 derrotas, Lucas Mineiro enfrenta o carioca “Bananada” em uma luta de cinco rounds.

“Tenho treinado muito forte e mantido o foco nessa luta que será a principal do evento, no Brasil. Será um grande show e estou muito animado! Vou dar o meu melhor e buscar nocaute o mais rápido o possível”, diz Mineiro.

No evento que será realizado no próximo sábado, o lutador Lucas Mineiro contará com o apoio de seus alunos famosos: a apresentadora Ana Hickmann com o marido, Alexandre Correa; Henrique Fogaça; Badaui, vocalista da banda CPM 22, dentre outros, na torcida.

Mais sobre o Brave 3 Battle in Brazil: http://www.bravefights.com/