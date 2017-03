Flamengo encara Universidad Católica em Santiago após golear na estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após golear o San Lorenzo na estreia da Libertadores por 4 a 0, o Flamengo visita o Universidad Católica nesta quarta-feira (15), às 21h45, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, capital do Chile. É uma chance para o rubro-negro mostrar que a derrota na Taça Guanabara na final, para o arquirrival Fluminense, ficou definitivamente para trás. A fase é tão boa que mesmo o time reserva entrou muito bem em campo na última partida, na vitória de 5 a 1 contra a Portuguesa, no sábado (11), na estreia da Taça Rio. Destaque para Leandro Damião, autor de três gols. Apesar da ótima atuação, o técnico Zé Ricardo deve manter o time titular que entrou em campo contra o San Lorenzo, com exceção do meia argentino Mancuello, que sofreu pancada na cabeça no último jogo e por isso o departamento médico resolveu vetá-lo para preservá-lo. O clima dos jogadores do Flamengo é de total respeito perante a Universidade Católica, apesar do abismo financeiro que separa os dois clubes. O meia Diego, inclusive, lembrou do poder de reação que os chilenos tiveram contra o Atlético-PR, ao empatar a partida na qual saíram perdendo por 2 a 0. UNIVERSIDAD CATÓLICA Toselli; Juan Espinoza, Lanaro, Kuscevic, Parot; Fuentes, Kalinski, Noir, Buonanotte e Fuenzalida; Santiago Silva. T.: Mario Salas. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Willian Arão, Romulo, Diego; Berrío, Gabriel e Guerrero. T.: Zé Ricardo Estádio: San Carlos de Apoquindo, Santiago (Chile) Horário: 21h45 Árbitro: Diego Haro