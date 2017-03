Pessoas carentes poderão escolher roupas doadas em 'loja'

(foto: FAS)

A Fundação de Ação Social (FAS) formalizará um termo de cooperação com o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Curitiba e Sudeste do Estado do Paraná (Sindivest) para a realização de um projeto de doação de roupas, calçados e acessórios a pessoas atendidas nas unidades da FAS.

Chamada de Moda Compartilhada, a ação proposta pelo sindicato cria uma estrutura semelhante a uma loja real, onde as pessoas podem escolher, provar e comprar peças usando uma moeda simbólica, com atendimento personalizado feito por estudantes de moda.

A presidente do Sindivest, Letícia Birolli Ferreira, conta que o Moda Compartilhada foi inspirado em uma ação organizada na Cidade do Cabo, África do Sul. “Nosso objetivo é beneficiar as pessoas carentes de Curitiba, não oferecendo a elas apenas a roupa de acordo com o tamanho, mas sim a experiência de escolha do que gostariam de vestir”, explica. Letícia apresentou o projeto à FAS acompanhada da executiva do Sindivest Camila Oliveira.

Com a parceria, a FAS se compromete com a cessão do espaço, a seleção e transporte dos usuários que serão beneficiados e a criação das peças gráficas para divulgação do evento. Ao sindicato caberá a arrecadação das peças e a organização de toda a estrutura necessária, viabilizada por meio de parceiros.

“O Moda Compartilhada é um lindo projeto que pode mudar a autoestima das pessoas atendidas. Fazer com que elas se sintam mais autoconfiantes e, com isso, seguras para enfrentar desafios e até mudar de vida”, explica a presidente da FAS, Larissa Tissot.

Segundo Larissa, a FAS buscará parceiros para oferecer outros serviços no dia da ação, como corte de cabelo, manicure e massagem. A ação será realizada no Ginásio Plínio Tourinho, no bairro Rebouças, em data que ainda será definida.

Projeto

O Moda Compartilhada já foi desenvolvido nos últimos dois anos, em Curitiba, mas a ação não foi formalizada junto ao município. O evento contou com a participação de indústrias, empresas, igreja, Instituto Pró-Cidadania de Curitiba (IPCC), FAS, Universidade Positivo, Centro Europeu e Senai.

Em 2015, a ação arrecadou três mil peças e atendeu 85 mulheres e 70 homens. No ano passado, a quantidade de peças dobrou e o número de pessoas atendidas foi de 21 mulheres e 77 homens. Cada participante recebeu o direito de comprar cinco itens, incluindo acessórios.