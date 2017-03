Porsche Império GT3 Cup abre temporada em Curitiba

O carro do paranaense Lico Kaesemodel (à frente) (foto: Divulgação/Luca Bassani)

A temporada 2017 da Porsche Império GT3 Cup tem início neste sábado (dia 18) com uma jornada de cinco corridas. A abertura do calendário vem cheia de novidades para os carros de corrida mais produzidos no planeta, a começar pelo novo nome da categoria, fruto do patrocínio de “title sponsor” firmado com a marca da Cervejaria Cidade Imperial Petrópolis.

Na pista, a principal novidade é a chegada dos pneus Michelin. Os novos compostos foram desenvolvidos especialmente para os Porsche de competição e são os mesmos utilizados na Porsche Supercup. O fornecimento de combustível permanece com a Shell, com V-Power Racing.

A jornada deste sábado é a primeira de sprint do calendário, com a classe Cup realizando duas corridas de 25 minutos e a Challenge uma. A programação tem ainda duas provas de 30 minutos da F-3 Brasil, categoria que estreia como evento suporte da Porsche Império GT3 Cup.

Serão pelo menos 37 pilotos em ação pela maior categoria de GT do continente, 21 pela classe Cup e 16 no grid da Challenge.

Em 2016, as três passagens pelo Autódromo Internacional de Curitiba tiveram provas bastante movimentadas. Na mais recente, o curitibano Lico Kaesemodel fez valer o fato de jogar em casa e assegurou o título de sprint na classe Cup arrebatando a etapa com pole e duas vitórias. Miguel Paludo venceu duas vezes no ano passado e as outras duas provas ficaram nas mãos de Pedro Queirolo e Daniel Schneider.

Na classe Challenge, o agora piloto Cup Cristiano Piquet prevaleceu na primeira corrida. As outras duas foram vencidas por Daniel Paludo.

O regulamento deste ano mantém o formato tradicional, inclusive a regra do BOP, o lastro de performance distribuído conforme a classificação dos pilotos no campeonato. Mas, como se trata da primeira etapa, todos os carros vão para a pista rigorosamente no mesmo peso em Curitiba.

A primeira etapa da temporada 2017 terá transmissão ao vivo pela internet no site da Porsche Império GT3 Cup, bem como nos canais oficiais da categoria no Facebook e YouTube, tanto dos treinos classificatórios de sexta (dia 17/03, a partir das 15h50), quanto das provas de sábado (dia 18/03, a partir das 9h). Na TV, a abertura da temporada passará na Band, no dia 26 de março, às 13h.

Porsche Império GT3 Cup – Cronograma (atividades oficiais):

Sexta-feira, 17 de março

12h30 – 13h05 – Briefing – Cup e Challenge

14h10 – 14h55 – Treino livre 1 – Cup

15h05 – 15h50 – Treino livre 1 – Challenge

16h25 – 17h – Quali – Cup

17h20 – 17h55 – Quali – Challenge

Sábado, 18 de março

9h – 9h50 – Corrida 1 – F-3

10h – 10h40 – Corrida 1 – Cup

11h – 11h40 – Corrida – Challenge

12h30 – 13h10 – Corrida 2 – Cup

13h30 – 14h20 – Corrida 2 – F-3