DIEGO BARGAS SÃO PAULO , SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo que mostra um corredor com luzes piscando e uma porta de metal batendo, sem ninguém por perto que possa ser identificado como autor das ações, viralizou nesta terça (14). No Facebook, o vídeo foi visto mais de 2 milhões de vezes em menos de 20 horas. Internautas diziam se tratar de um fantasma em um IML em Cuiabá, em Mato Grosso. "IML de Cuiabá" logo se tornou o assunto mais comentado no Twitter no Brasil. O local onde o vídeo foi gravado é, na verdade, o Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente de Araucária (CAIC), cidade do Paraná. Segundo a assessoria de imprensa da cidade, a Secretaria da Segurança Pública Municipal vai abrir uma sindicância para apurar o caso "por se tratar de um espaço público e haver servidores públicos envolvidos". Os dois homens que aparecem no vídeo ainda não foram ouvidos. "O conteúdo do vídeo será analisado, assim como a postura dos profissionais, para inclusive verificar irregularidades por parte deles", disse a assessoria. A prefeitura descarta a possibilidade de se tratar de um evento sobrenatural. "Procuraremos lógica na história deles. A prefeitura não pode alegar que seja, de fato, um fantasma."