'Amor explicará mudança', diz Juliana Paes sobre personagem que entra para o crime

LÍGIA MESQUITA, ENVIADA ESPECIAL* RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Sou 60% paixão e 40% razão", diz Juliana Paes, 37, ao se comparar com sua personagem Bibi na próxima novela das 21h da Globo, "A Força do Querer", com estreia em 3 de abril. Na trama de Gloria Perez, apresentada pela primeira vez à imprensa nesta terça (14), no Rio, a atriz viverá uma mulher que "ama demais", totalmente apaixonada, segundo ela, e que acabará se envolvendo com o crime para ficar ao lado do marido, Rubinho (Emilio Dantas). "Ela é totalmente passional, daquelas mulheres que amam demais [em referência aos grupos de apoio que existem para essas pessoas]. Aliás, pesquisei o universo dessas mulheres', fala. Segundo a atriz, nada justifica a entrada de Bibi para o mundo do crime. "Não há justificativa, mas há uma explicação para essa mudança: o amor pelo marido, pela família", afirma. "Estou muito animada, a trama da Bibi vai pegar fogo mais para a metade da novela", adianta. Na novela, Bibi também terá um romance com Caio, vivido por Rodrigo Lombardi. Os atores também formaram um casal em outra novela de Gloria Perez, "Caminho das Índias". A autora disse ter ficado muito feliz com as primeiras imagens da novela, exibidas em um clipe de meia hora pelo diretor artístico Rogério Gomes. Gloria agradeceu à toda equipe pela "paixão" que estão tendo com esse trabalho. "Vamos começar uma longa caminhada e que seja feliz como está sendo até agora." Ao final da exibição das cenas da novela houve uma apresentação de carimbó, dança típica do Pará, região representada na trama. Isis Valverde e Marco Pigossi, que tiveram aulas da dança para o folhetim, se misturaram aos bailarinos. Outros atores como Edson Celulari e Bruna Linzmeyer arriscaram alguns passinhos. ​* A jornalista viajou a convite da Globo.