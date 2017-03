Ellus traz modelos emblemáticas de sua história em coleção comemorativa

PEDRO DINIZ E LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das grifes de "jeanswear" mais importantes do país apresentou 45 anos de história neste segundo dia de desfiles da São Paulo Fashion Week. A Ellus traduziu nesta coleção as décadas de rock, sensualidade e aura festeira que a tornaram reconhecida. Para a ocasião, numa passarela enxuta e sem as pirotecnias do passado da grife, os estilistas Adriana Bozon e Rodolfo Souza chamaram modelos importantes de sua trajetória, que coincide com a da própria moda nacional. Luciana Curtis, Caroline Trentini, Carol Ribeiro, Mariana Weickert e Marina Dias formavam o time das garotas experientes, enquanto os já grisalhos Jorge Gelati e Marco Lucco, a ala masculina. O primeiro logo da Ellus, dos anos 1970, adornou camisetas e bolsas. Estampas de onça tingidas de vermelho, cobriram blazers usados como vestidos e um conjunto de top e saia curtos. A jaqueta perfecto, importante no repertório fetichista da Ellus, também apareceu.