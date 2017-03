Luminárias de chão como destaque

(foto: Marcelo Stammer)

Um charme pontual no décor, a luminária de chão pode ser aplicada democraticamente em qualquer ambiente graças à variedade de formatos disponíveis e estilos de iluminação que cada peça oferece. De acordo com a lighting designer e empresária da SPOT Lighting Vanessa Giacometti, a escolha da luminária de chão deve ser pautada na função de luz que precisa dela. “É preciso levar em conta se será apenas para decoração, iluminação indireta, de leitura ou de mesas de jantar ou de centro. A partir disso escolhe-se a peça adequada”, pontua.

Indicadas para ambientes internos e externos, as luminárias de chão ocupam pouco espaço e podem ser o item de destaque do cômodo. Vanessa explica que são inúmeras as possibilidades: “Cabe bem ao lado de uma poltrona para uma iluminação direcionada para leitura, uma luminária arco que fica no canto do sofá e centraliza na mesa de centro ou então tocheiros que jogam a luz para cima como um rebatedor, deixando a iluminação super aconchegante.”

Confira três projetos com uso de luminárias de chão:

Marcelo Stammer



As arquitetas Denise Leal Ribas e Carolina Leal Ribas, da Leal Ribas Engenharia e Arquitetura, são as responsáveis pela assinatura do ambiente

Divulgação



Loft assinado pelos arquitetos Marcia Campetti e Tiago Campetti, do Estúdio Campetti

Daniela Buzzi



Ambiente dos arquitetos Sergio Valliatti e Luciana Patrão, do escritório Valliatti & Tomasi Patrão

Divulgação



Pietra di Savoie, disponível na Impermix





EXPO REVESTIR

Um dos lançamentos que chamou a atenção na 15ª edição da Expo Revestir foi a pedra Pietra di Savoie, da Cerâmica Portinari. Com o tom cinza-azulado, o porcelanato oferece aos ambientes um toque rústico. Esse produto está disponível na loja Impermix (R. Alferes Poli, 1199)

Divulgação



Ramilto Lima Junior e Lilian Zampieri Lima





EM BUSCA DE NOVIDADES

Os empresários Ramilto Lima Junior e Lilian Zampieri Lima participaram do Encontro de Revendas da Hunter Douglas, que aconteceu em São Paulo na última semana. No evento conheceram as novidades da marca: o novo sistema de motorização PowerView® HunterDouglas® - que permite criar cenas que movimentam as cortinas e persianas de acordo com a necessidade de cada ambiente e hora do dia – e lançamentos de produtos exclusivos.