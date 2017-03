Tarifas da Ampla terão redução a partir de amanhã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou hoje (14) uma redução nas tarifas da distribuidora de energia Ampla, que atende 2,6 milhões de consumidores em 66 municípios do Rio de Janeiro. Para os consumidores residenciais, a queda na conta de luz será de 6,46% e, para as indústrias, haverá uma redução de 7,12%. As informações são da Agência Brasil. A redução foi possível porque a Aneel fez um ajuste de valores que foram estimados no processo tarifário anterior. “O processo tarifário é o momento de fazer uma devolução ao consumidor do que foi cobrado de maneira estimada. Por vários fatores, há uma redução porque está se devolvendo ao consumidor alguma coisa que é devida”, explicou o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino. Também influenciaram no cálculo a redução da cota da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), de encargos setoriais e de custos de distribuição. As novas tarifas entram em vigor amanhã (15).