Consumidores da Light terão reajuste de 9,78% na conta de luz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os consumidores residenciais atendidos pela distribuidora de energia Light terão reajuste de 9,78% nas tarifas a partir de amanhã (15). A decisão foi tomada hoje (14) pela diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que aprovou a quarta revisão tarifária periódica da distribuidora. As informações são da Agência Brasil. Para as indústrias, o reajuste será de 11,89%. A empresa atende 3,9 milhões de unidades consumidoras localizadas na capital e em 31 municípios do Rio de Janeiro. Diferentemente do reajuste tarifário que ocorre anualmente, a revisão tarifária periódica é realizada, em média, a cada quatro anos e tem como objetivo reposicionar as tarifas cobradas dos consumidores após analisar os custos e os investimentos para a prestação dos serviços.