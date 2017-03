Inter encaminha time misto para partida de volta na Copa do Brasil

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está praticamente classificado à quarta fase da Copa do Brasil. Como venceu o Sampaio Corrêa por 4 a 1 no compromisso de ida, se dá ao luxo de escalar time misto no duelo de volta, marcado para esta quarta-feira às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio. E foi isso que o treinamento desta terça-feira (14) indicou. Um setor está definido, e terá apenas um titular: a defesa. Marcelo Lomba jogará no gol e o quarteto à sua frente terá William (único considerado titular), Neris, Ernando e Iago. Durante parte da atividade este grupo de jogadores trabalhou sob indicação do auxiliar técnico Odair Hellmann. Houve, em seguida, uma alteração: a entrada de Eduardo na vaga de Neris. Do meio para frente, Antonio Carlos Zago separou três atletas por posição e indicou o que pretende utilizar. Charles, suspenso no Gauchão, deve atuar no meio-campo, sendo o único titular do restante do time. O mais provável é que o primeiro volante seja Anselmo, pela direita Fabinho ou Gustavo Ferrareis, pela esquerda Charles com alguma possibilidade para Seijas, e Valdívia fechando a armação. No ataque, Carlos e Roberson. A formação, portanto, tem duas dúvidas. Marcelo Lomba; William, Neris, Ernando e Iago; Anselmo, Gustavo Ferrareis (Fabinho), Charles (Seijas) e Valdívia; Carlos e Roberson. Para se classificar, o Inter pode até perder por três gols de diferença desde que não tome quatro ou mais como local. Derrota por menor margem, empate ou vitória levam o Colorado à próxima fase. O adversário será definido em sorteio.