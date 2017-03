Temer nomeia diretoria brasileira da Itaipu Binacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer nomeou a diretoria brasileira da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional. O diretor-geral será Luiz Fernando Vianna, ex-diretor da Copel (Companhia Paranaense de Energia), que assume no lugar de Jorge Miguel Samek, que ocupou o cargo por 14 anos. As informações são da Agência Brasil. O único diretor que será mantido no cargo é Cezar Eduardo Ziliotto, da diretoria jurídica. A diretoria financeira será ocupada por Marcos Vitório Stamm; e a diretoria técnica ficará sob responsabilidade de Rubens de Camargo Penteado. O diretor administrativo será Marcos Antonio Baumgartner; e o diretor de coordenação, Ramiro Wahrhaftig. As nomeações foram publicadas no "Diário Oficial da União" de hoje (14). A Itaipu é uma empresa binacional administrada pelo Brasil e Paraguai. Ela possui um Conselho de Administração composto por 12 conselheiros –seis indicados por cada país– e dois representantes dos ministérios das Relações Exteriores de cada país. A usina possui 20 unidades geradoras e tem capacidade instalada de 14 mil megawatts (MW). Itaipu é a líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,4 bilhões de MWh. Por meio de nota, a Itaipu Binacional informou que, em 2016, a usina retomou a liderança mundial em geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh gerados. A hidrelétrica é responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 75% do Paraguai.