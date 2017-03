Zagueiro do Corinthians pede concentração para evitar virada à la Barcelona

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians conseguiu vencer o Luverdense por 2 a 0 fora de casa na última semana. Nesta quinta-feira (16), em Itaquera, o time alvinegro decidirá a vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Embora a vantagem seja grande, o discurso corintiano é de "manter os pés no chão"; Em coletiva concedida nesta terça-feira, o zagueiro Pablo pediu seriedade e concentração ao Corinthians na partida contra o time de Mato Grosso. O jogador corintiano lembrou até da virada sofrido pelo Paris Saint-Germain contra o Barcelona, na Liga dos Campeões - depois de vencer por 4 a 0 em Paris, os franceses levaram 6 a 1 fora de casa. "Não tem nada encaminhado. Fizemos bom resultado fora de casa, mas no futebol não tem moleza. Não tem time fraco. Vamos entrar da mesma forma que o jogo passado. Semana passada o Barcelona meteu 6 a 1 em um jogo que estava praticamente ganho. Vamos entrar do mesmo jeito para não ter surpresa", disse Pablo. No confronto com o Luverdense, o Corinthians não poderá contar com Balbuena, que faz dupla com Pablo na zaga. O paraguaio desfalcará o time por pelo menos dois jogos depois de um estiramento na coxa direita. Pablo minimizou a ausência e disse que Pedro Henrique dará conta do recado devido à equipe manter a mesma filosofia. Em 11 jogos oficiais na temporada, o Corinthians sofreu apenas cinco gols. "Quanto menos gol sofrer melhor. Parte defensiva é responsabilidade de todos, todos têm de ter consciência quando não tem a bola e marcar. Os números são bons, mas servem só para o jogo passado. Já foi. tem de manter a regularidade para ganhar títulos que são mais importantes", afirmou Pablo.