Bombeiro é transferido após questionar ordem de coronel do Exército

Na última sexta-feira, um coronel da reserva pede a retirada de dois barris de chope de sua casa após a suposta explosão de um deles. O bombeiro que atende a ocorrência, porém, tenta explicar que esta não é uma atividade da corporação. E agora teria sido transferido, segundo informações do portal G1. O Corpo de BOmbeiros, porém, nega a punição.

No áudio que circula pelas redes sociais, o coronel se identifica e relata a explosão do barril e chope, afirmando temer que aconteça o mesmo com o outro barril, que está intacto, e solicita a retirada do objeto. O cabo que atende a ligação, porém, afirma que "não é serviço dos bombeiros", explicando ainda que não haveria para onde levar o barril e sugerindo a entrega do produto a alguma revenda de bebidas.

O coronel, porém, insiste. Segundo ele, seria arriscado o barril explodir e ferir alguma pessoa. Pede então a patente do atendente e solicita falar com um comandante, recebendo o número de telefone de um tenente, que então fez a triagem da ocorrência e decidiu enviar uma viatura à casa do coronel.

Depois do episódio, o bombeiro foi transferido da Central de Operações do Bombeiro Militar (Cobom) para uma ambulância do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros do bairro Estreito, segundo a Associação de Praças de Santa Catarina (Aprasc). A associação tenta reverter a transferência do bombeiro e fala em "punição clara" ao cabo.

O comando do Corpo de Bombeiros, contudo, nega a punição e diz que o deslocamento de pessoas "é comum" na companhia e tem "o objetivo de proporcionar que todos os militares vivenciem as diferentes funções executadas pelo Corpo de Bombeiros". Mais que issO: promete ainda investigar a conduta do bombeiro, os "rumores" de punição e apurar como a gravação das ligações foi parar nas redes sociais.