MAC-PR abre duas mostras em março

Amanhã, abrem no Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) as exposições Anos 60/70: Um Panorama, com curadoria de Ronald Simon; e Bicicleta, do fotógrafo Eduardo Nascimento. Ambas permanecem em cartaz até o dia 21 de maio de 2017. A entrada é gratuita.



A mostra Anos 60/70: Um Panorama é composta por obras pertencentes aos nomes mais emblemáticos dessas duas décadas e que compõem o acervo do museu. Para o curador Ronald Simon há certa homogeneidade entre as obras neste período em questão. Com obras de Ana Maria Maiolino, Antonio Dias, Carlos Zílio, Marcelo Nitsche, Pedro Escosteguy, Pietrina Checcacci, Rubens Gerchman, Solange Escosteguy e Tomoshige Kusuno, a mostra deve ser vista como um breviário de tendências da época, que acabaram repercutindo nos Salões Paranaenses.



Na exposição Bicicleta, o artista plástico e fotógrafo Eduardo Nascimento nos leva para um passeio sobre duas rodas por meio das fotografias. Revisitando seu arquivo, Nascimento redescobriu em meio a clicks das últimas quatro décadas, elas, que sempre estiveram infiltradas em outros temas. Sorrateiramente ou como destaques, as bicicletas têm se instalado confortavelmente e com frequência no campo de visão do fotógrafo, em todos os lugares, do Amazonas à Itália, de Havana à Paris. E, agora, as já centenárias magrelas podem ser contempladas no MAC-PR.