Autoconfiança feminina no Alfredo Andersen

Será realizado amanhã, das 14h às 17h, no Museu Alfredo Andersen, em Curitiba, o workshop Mulher! A beleza de cada uma, conduzida pela fotógrafa e bailarina Cida Demarchi. A atividade propõe uma reflexão sobre os padrões de comportamento que levam ao desenvolvimento da baixa autoestima nas mulheres. Além disso, faz uso de imagens e da dança para a retomada da autoconfiança. Atividade integra o Mês da Mulher da Secretaria de Estado da Cultura e é gratuita. “Vivemos um momento histórico em que as oportunidades profissionais e intelectuais estão ao alcance de muitas mulheres e, embora elas usufruam de todos esses benefícios, ainda assim, uma grande parte não possui autoconfiança”, diz Cida. As mulheres são exageradamente cobradas em suas performances intelectual, profissional, emocional e, sobretudo, física. Precisam descobrir o elixir da eterna juventude, a magreza e ainda obedecer a muitos outros padrões de beleza pré-existentes para que possam ser aceitas nos seus meios”, afirma.



A baixa autoestima desencadeia uma série de efeitos nas mulheres, como a dificuldade de ficar sozinhas, tomar decisões, definir limites, traçar e alcançar metas, estabelecer relacionamentos, e a tendência a ter depressões e vícios. Em contrapartida, a autoestima elevada pode gerar crescimento da criatividade, despertar a ambição, melhorar a saúde física e emocional, aprimorar as escolhas e aumentar a consciência do seu valor.



O workshop é composto por uma palestra com debate dos temas trabalhados, sensibilização para o autoconhecimento por meio de movimentos da dança do ventre e relaxamento. Como fotógrafa, o trabalho de Cida tem como foco o empoderamento feminino com um trabalho voltado para a quebra de padrões de beleza e juventude. Como bailarina, ministra aulas de dançaterapia para mulheres de todas as idades, com foco na autoestima.