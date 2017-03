Marca de ketchup lança campanha criada por Don Draper, de 'Mad Men'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marca de ketchup americana Heinz colocará no mundo real uma campanha publicitária criada por Don Draper, protagonista da série "Mad Men", em um episódio do programa da TV. E dará os créditos à agência de publicidade ficcional na qual o personagem trabalha, a Sterling Cooper Draper Pryce. As peças são criadas num episódio da sexta temporada, no qual Draper surpreende os executivos da Heinz ao apresentar uma campanha que não mostra o produto que a marca deseja promover, o ketchup. Em vez disso, a campanha mostra imagens de batatas fritas, um hambúrguer e um bife -todos acompanhados da frase "Pass the Heinz" (passe o Heinz, em português). "O maior elemento trabalhando a seu fator não é uma foto ou um desenho, é a imaginação do consumidor", afirma Draper no episódio aos executivos da Heinz, que não topam a ideia. No mundo real, as peças serão veiculadas no jornal "New York Post", na revista "Variety" e em outdoors espalhados por Nova York.