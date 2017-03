Atlético enfrenta argentino com jejum caseiro

Rossetto: provável substituto de Carlos Alberto na partida na Argentina (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense enfrenta nesta quarta-feira (dia 15) o San Lorenzo, da Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2017. A partida será na grande Buenos Aires às 19h30 (horário de Brasília).

O time argentino vive um jejum como mandante na Libertadores. Nas últimas quatro partidas como mandante nessa competição, o San Lorenzo não conseguiu vencer. Na edição 2016, empatou os três jogos como mandante, todos em 1 a 1, com Toluca-MEX, Grêmio e LDU-EQU. Em 2015, na última rodada da fase de grupos, perdeu em casa por 1 a 0 para o Danubio, do Uruguai. A última vitória foi em 2015, sobre o São Paulo, por 1 a 0.

Contando todas as competições, o San Lorenzo tem números modestos como mandante. Dos últimos oito jogos em casa, perdeu dois, empatou um e venceu cinco. As duas derrotas foram para Boca Juniors e Estudiantes. Essas oito partidas foram pelo campeonato nacional.

Em 2017, o clube argentino só disputou duas partidas. Venceu em casa o Belgrano, no último sábado, pelo campeonato nacional. A competição começou atrasada por causa de uma greve dos clubes. Dias antes, o time perdeu por 4 a 0 para o Flamengo no Maracanã, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Enquanto a equipe argentina só disputou duas partidas em 2017, o time titular do Atlético já atuou em cinco jogos no ano – todos pela Libertadores.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Paulo Autuori não divulgou a escalação. O atacante Grafite cumpriu suspensão por cartões amarelos na última partida e pode voltar ao time titular. No entanto, o treinador deixou dúvidas se ele será titular. Com isso, Pablo tem chances de ser mantido no ataque.

“Não há certeza se vamos iniciar com o Grafite. Ele está parado há um tempo. Não só pela suspensão, mas tratou também uma lesão. É um jogador interessante. Se tiver bem no jogo e eu tirá-lo, a equipe vai perder. Então, a lógica me diz que eu preciso aproveitá-lo o tempo que for possível no seu melhor”, explicou Autuori.

No meio-campo, o desfalque é o meia Carlos Alberto, lesionado. Com isso, Rossetto pode ganhar essa vaga e atuar como meia-centralizado. Outra opção é Lucho González, que vem jogando como volante, fazer a função de meia-centralizado. Nesse caso, Rossetto ficaria como volante.

SAN LORENZO x ATLÉTICO-PR

San Lorenzo: Torrico; Paulo Díaz (Corujo), Angeleri, Coloccini (Caruzzo) e Montoya; Mussis, Belluschi, Néstor Ortigoza e Cerutti; Botta e Blandi. Técnico: Diego Aguirre

Atlético: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Lucho González, Nikão, Rossetto e Gedoz; Pablo (Grafite). Técnico: Paulo Autuori

Árbitro: Roddy Zambrano Olmedo (Equador)

Local: Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, Argentina, às 19h30