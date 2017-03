Netflix financiará conclusão de filme inacabado de Orson Welles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os produtores envolvidos na finalização de "The Other Side of the Wind" (o outro lado do vento), filme que Orson Welles (1915-1985) deixou inacabado, anunciaram que contarão com o apoio da Netflix na empreitada. "Não vamos ser derrotados agora. Vamos concluir o filme", disse Frank Marshall, produtor do longa à época de suas filmagens, ao "New York Times". A Netflix, com sua estratégia de ter conteúdo original, se comprometeu a disponibilizar o filme a seus 90 milhões de assinantes. Com o financiamento da empresa, os rolos com o longa -que estavam em um depósito próximo a Paris- já foram transportados para Los Angeles. "Esse é um trabalho movido pelo amor, um presente à memória de um dos grandes cineastas da história", afirmou Ted Sarandos, chefe de conteúdo da Netflix, em comunicado à imprensa. O longa virou uma lenda ao longo das décadas, com sucessivas promessas de que seria finalizado e lançado -mas os esforços no projeto não deram em nada. Os direitos sobre mais de mil rolos deixados por Welles foram comprados por Marshal, Jan Rymsza e pelo ator Peter Bogdanovich, que trabalhou em "The Other Side of The Wind". Agora, o grupo começará o processo de edição, com base nas anotações deixadas pelo diretor e nas memórias que o trio têm das filmagens. O grupo já havia tentado financiar o filme de vários modos ao longo dos anos. Em 2015, iniciou-se uma campanha de financiamento coletivo, com a esperança de arrecadar US$ 2 milhões (R$ 6 milhões), mas só conseguiram levantar cerca de US$ 400 mil (R$ 1,2 milhão).