Evaristo Costa diz que está usando o mesmo terno desde o começo do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Evaristo Costa revelou que usou a bancada do "Jornal Hoje" (Rede Globo) para realizar uma experiência: desde o começo do ano, ele está usando a mesma roupa para apresentar o programa. Em um vídeo publicado em seu Instagram nesta segunda-feira (13), Evaristo compilou várias fotos suas na bancada, destacando que o terno que está vestindo é o mesmo. "Meu primeiro tutorial voltado a moda masculina: se você vai adquirir seu primeiro terno, compre uma cor escura e básica. Azul marinho, por exemplo, 'orna' com tudo. Invista na variedade de gravatas e camisas. Ninguém vai notar que você está usando o mesmo terno. Eu garanto", brincou o jornalista. Em seguida, Evaristo esclareceu: "Desde o começo do ano estou fazendo a experiência de usar o mesmo terno. Vai uma mulher fazer isso!"