Preso, Cunha rebate Renan e diz que país conhece 'probidade' do rival

PAULO GAMA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) rebateu nesta terça-feira (14) as declarações de Renan Calheiros (PMDB-AL) de que, mesmo preso pela Lava Jato, tenta manter influência no governo Michel Temer. Na nota, Cunha ironizou o "quilate" das indicações políticas do senador em governos anteriores e disse que o país conhece sua "probidade, seriedade e respeito ao interesse público" . "Espero que o senador Renan Calheiros possa qualificar o governo Michel Temer da mesma forma como qualificou os governos anteriores, com quadros do quilate de Sérgio Machado, Nestor Cerveró, entre outros", diz nota assinada por Cunha, que está preso em Curitiba desde outubro por ordem do juiz Sergio Moro. Tanto Machado quanto Cerveró são delatores da Operação Lava Jato. Cunha diz ainda que os ataques são "falsos e covardes" -já que, preso, não pode responder de maneira direta. Na última semana, o ex-presidente do Senado -desafeto notório do deputado cassado- fez uma série de ataques ao ex-deputado e disse que o rival ainda tenta exercer influência sobre o governo. Afirmou ter recomendado ao Planalto que Eliseu Padilha, que estava afastado da Casa Civil para passar por uma cirurgia, voltasse "o mais imediatamente possível". "Senão o Eduardo Cunha vai sentar o Gustavo Rocha na cadeira dele", disse, sobre o atual subchefe de assuntos jurídicos do Planalto, que já advogou para o ex-deputado. Na nota, Cunha diz que "desde o início do governo Michel Temer em 17 de maio passado, jamais indiquei ou participei de qualquer indicação no seu governo e não seria na minha situação atual que teria quaisquer condições para isso". Na Lava Jato, Cunha é réu sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Já Renan responde a oito inquéritos no âmbito da operação. LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DE CUNHA: "Desde o início do governo Michel Temer em 17 de maio passado, jamais indiquei ou participei de qualquer indicação no seu governo e não seria na minha situação atual que teria quaisquer condições para isso. Os ataques do senador, que o Brasil inteiro reconhece a sua probidade, seriedade e respeito ao interesse público, são além de lamentáveis, falsos e covardes, por efeito a quem não pode se defender da mesa forma e certamente revestem a sua contumaz uta por qualificar os governo que apoia com as suas nomeações. Espero que o senador Renan Calheiros possa qualificar o governo Michel Temer da mesma forma que qualificou os governos anteriores com quadros do quilate de Sérgio Machado, Nestor Cerveró entre outros."