Rodízio de veículos é suspenso em SP devido à paralisação nos transportes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos em São Paulo será suspenso nesta quarta-feira (15) por conta da paralisação que podem afetar os ônibus e metrôs. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as restrições de circulação para caminhões seguem valendo normalmente. Os corredores de ônibus estarão liberados para o tráfego de táxis, com ou sem passageiros, e ônibus fretados. Durante toda a manhã, até o meio-dia, carros também poderão circular nas faixas exclusivas para ônibus, segundo a CET. O estacionamento em vagas da Zona Azul está liberado gratuitamente. Motoristas e cobradores de ônibus, metroviários, professores estaduais e municipais, metalúrgicos e diversas outras categorias de trabalhadores paralisarão os serviços em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência Social propostas pelo governo federal. Os ônibus pararão da 0h às 8h desta quarta, enquanto os metroviários apontam paralisação de 24 horas. A Justiça do Trabalho chegou a determinar uma frota mínima para circular, mas o Sindimotoristas (sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus) afirmou que não vai respeitar a decisão. Os metroviários estão em assembleia desde o início da noite como será a paralisação da categoria. A Justiça também determinou em decisão liminar (provisória) que a categoria mantenha efetivo de 100% durante o horário de pico e 70% no resto do dia, sob risco de multa de R$ 100 mil. A reportagem não localizou representantes do sindicato.