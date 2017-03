Unilever confirma saída, e Sesc assumirá patrocínio do RJ para manter vôlei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A notícia da saída da Unilever do Rio de Janeiro abriu a possibilidade do fim da equipe mais tradicional do vôlei brasileiro. Mas, menos depois de 24 horas após a revelação feita por Fernanda Venturini, o Sesc informou que bancará o projeto na próxima temporada. Em nota, o Sesc RJ informou que a incorporação completa da equipe na próxima temporada faz parte do Programa Sesc Esporte, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes por meio de prática esportiva. Na mesma nota, a Unilever confirmou a sua saída do clube depois de 20 anos e ressaltou a trajetória vitoriosa com 11 títulos nacionais e quatro sul-americanos. "Ao longo desta última temporada, colaboramos com a sucessão de patrocínio da equipe, passando o bastão para o Sesc Rio. Seguimos acreditando no esporte, no impacto positivo que ele traz à sociedade, e compartilhamos dos mesmos valores. É muito gratificante constatar que construímos, juntos, o time mais vencedor da história do vôlei brasileiro e transformamos a vida de mais de 100 mil crianças e adolescentes", afirmou Julio Campos, vice-presidente de vendas da Unilever. O técnico Bernardinho também falou sobre o trabalho que foi feito pela empresa no time carioca. "Eu só posso agradecer à Unilever por ter sido a nossa grande apoiadora. Tenho certeza que só conseguimos realizar o sonho que idealizamos lá atrás, em 1997, pelo apoio da companhia por todos esses anos. As vitórias e os títulos foram importantíssimos, mas acredito que nosso maior triunfo foi mostrar que o sucesso só pode ser atingido com seriedade, comprometimento e trabalho duro", disse. A presença do Sesc no time do Rio de Janeiro já havia começado nesta temporada. A parceria era feita de maneira dividida com a Unilever. "Depois de 20 anos, a Unilever, Rexona-Sesc este ano, está saindo, é uma pena. Foram 20 anos sensacionais, uma empresa fantástica", afirmou Fernanda Venturini, mulher do técnico Bernardinho, em entrevista à Veja. A parceria da Unilever no Rio de Janeiro começou há 20 anos. Em 1997, a empresa montou um time que ainda tinha como sede Curitiba.