SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em recuperação de uma cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo, o meia Moisés tirou os pontos nesta terça-feira (14). O jogador do Palmeiras retratou o momento com um vídeo no Instagram. "Vamos para a próxima etapa! Graças a Deus", escreveu o jogador na postagem nas redes sociais. A lesão, que rompeu dois ligamentos do joelho de Moisés (cruzado anterior e colateral medial), deve afastar o camisa 10 do Palmeiras dos gramados por cerca de seis meses. Ele se machucou durante a vitória por 4 a 0 sobre o Linense, pelo Paulistão, no último domingo (19), e foi operado na quarta-feira (22). Por causa da lesão, Moisés não entrou na lista de inscritos para a Libertadores. Sem ele e o também machucado Thiago Martins, o técnico Eduardo Baptista optou por colocar o meia Léo Passos e o zagueiro Vitão, ambos da base, na competição continental.