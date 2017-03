Primeiro Desafio Braves do ano será neste fim de semana

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

(foto: Divulgação)

A prova que conquistou os paranaenses nos últimos nos está de volta. Dia 18 de março (sábado) acontece o primeiro Desafio Braves do ano, o Awake, no CT Leandro Silva, em São José dos Pinhais.

Trata-se do melhor evento de corrida de obstáculos do Brasil. São exercícios baseados em treinamentos militares, cujo percurso oferece mais de 50 desafios aos competidores. “Tudo acontece em terreno acidentado, pista de motocross, pista de supercross, banhados, tobogãs, obstáculos de madeira, cordas e muitos outros obstáculos criados para desafiar cada #Braver”, explica o organizador do evento, Leandro Silva.

Entre as maiores dificuldades está o Kamikaze, que é um obstáculo com cinco metros de altura onde o participante deve correr, saltar e agarrar uma rede. Quando ele chega ao topo dos cinco metros, escorrega em um tobogã que vai parar dentro do lago.

Já no Punho de Ferro, o participante vai escalando, assim suspendendo todo o peso do corpo apenas nos braços e assim atravessando o obstáculo lateralmente.

O Desafio Braves etapa Awake, será mais que uma aventura. Serão três categorias e percursos: Elite, 8KM; For Fun, 5KM e Kids de 5 a 13 anos, 1.5KM. “O Desafio Braves é uma forma de estabelecer objetivos, assim como superar limites pessoais diante dos mais sensacionais obstáculos”, comenta Leandro.

Para o público que for conferir a prova foi programada muitas atrações, entre elas uma praça de alimentação com vários Food Trucks e muita música.

Serviço

Desafio Braves Awake

Data: 18 de março – a partir das 8h

Local: CT Leandro Silva

Inscrições: www.desafiobraves.com.br