Federação de Ciclismo elege nova diretoria

Eduardo Pereira: presidente da Federação (foto: Divulgação)

O empresário Eduardo Machado Pereira foi eleito presidente da Federação Paranaense de Ciclismo para o período de 2017 a 2020. A nova diretoria foi eleita no dia 18 de fevereiro com sete votos contra seis da chapa adversária.

“Queremos atrair os ciclistas e incentiva-los. Nossa primeira ação foi reduzir em 300% a taxa de filiação para os atletas, clubes, dirigentes e organizadores, além das taxas de alvará de eventos. Temos que incentivar e difundir o esporte e atividade do ciclismo no Paraná”, explica Eduardo, que tem vasta experiência no esporte, especialmente no comando da Força Livre, empresa que organiza o maior campeonato de arrancada da América Latina.

Eduardo aponta como destaque para sua gestão o projeto Ciclo Cidadão que será lançado em breve. “O cidadão poderá registrar sua bicicleta e o proprietário ganhará um seguro de vida, além de vários benefícios com uma rede de lojas com descontos”, explica.

A Federação Paranaense de Ciclismo (FPC) é filiada à Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e supervisiona, promove e propicia suporte e assistência técnica às provas oficiais e demais atividades ligadas ao universo da bicicleta.

Diretoria eleita

Presidente: Eduardo Machado Pereira presidente@fpc.esp.br

Vice –Presidente e Coordenador Sub Sede – Londrina: Sandro Marcelo da Rocha subsedelondrina@fpc.esp.br

Diretor Administrativo e Financeiro: Julio Cesar de Sisti admin@fpc.esp.br

Diretoria Técnica:

Monica Endemann Braga diretoriatecnica@fpc.esp.br

Assessoria de Imprensa: Simone Bello imprensa@fpc.esp.br

Coordenação Jurídica: Dr. Robson Fari Nassin – OAB-PR 29.023 juridico@fpc.esp.br

Secretaria / Administrativa: Maria Eduarda contato@fpc.esp.br