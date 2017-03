Exposição mostra o que ia para o lixo mas pode ser reciclado

(foto: Franklin de Freitas)

A partir deste mês, o Shopping Jardim das Américas, em Curitiba, será ponto de arrecadação permanente de lixo eletrônico, em uma parceria com a empresa Reciclatech. O objetivo é ajudar a sociedade no descarte correto desse material, tão perigoso ao meio ambiente e à saúde dos catadores de lixo. Devido a defeitos ou produtos ultrapassados, a cada ano, o Brasil descarta cerca de 97 mil toneladas métricas de computadores, 2,2 mil toneladas de celulares e 17,2 mil toneladas de impressoras.

Para chamar a atenção do público, foi aberta ontem, no 1° piso, próximo à Lojas Americanas, haverá a exposição de alguns produtos que se tornaram lixos eletrônicos, para que as pessoas conheçam internamente o funcionamento dos mesmos e do que são compostos.



Mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são gerados por ano no mundo. É um dos males da vida moderna e que se torna um grande problema ambiental se não descartado de forma correta. Isso porque eles contêm substâncias químicas, como chumbo e mercúrio em suas composições e podem provocar contaminação de solo e água.

A Reciclatech faz a coleta desses itens para reciclagem. "Plástico, ferro, fios, placas, tudo volta para a indústria transformadora, virando matéria-prima em vez de contaminar o meio ambiente. O vidro de monitores de televisões antigas, por exemplo, com grande volume de descarte, vai para a indústria cerâmica", explica Adriana Galvão, gerente comercial da empresa.

Reciclagem — Mesmo aparentemente sem utilidade, os nossos equipamentos que vão para descarte ainda têm valor por causa da reciclagem. Estima-se que o CPU de um computador caseiro, por exemplo, tenha 90% de seus componentes reaproveitados. São metais, plásticos, componentes eletrônicos e até metais preciosos que, separados, são comercializados com a indústria de transformação.

Até 2012, estimava-se que apenas 2% das sucatas de eletrônicos eram reciclados no Brasil.

Exemplos de lixo eletrônico

Informática – Monitor, CPU, impressora, scanner, notebook, tablet, além de todos os periféricos, cabos e fontes

Telefonia - Aparelho celulares, telefone fixo e central telefônica

Áudio/Vídeo - TV, DVD, vídeos cassete, aparelho de som, rádio, projetor e câmera fotográfica

Eletro Portátil – secador de cabelo, chapinha, ferro de passar, batedeira, liquidificador, ventilador, micro-ondas, cafeteira e sanduicheira