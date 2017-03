Polícia prende 21 pessoas em pensão em Curitiba

Suposta pensão abrigava foragidos da Justiça (foto: Franklin de Freitas)

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil, realizou ontem, no Centro de Curitiba, uma operação que resultou em 21 pessoas detidas ou apreendidas 18 homens e três mulheres, sendo uma adolescente. Os policiais apreenderam maconha, crack, cocaína, ecstasy e LSD prontos para a venda.

A operação foi desencadeada em um pensionato irregular, localizado na Rua São Francisco, esquina com a Rua Riachuelo. Conforme investigações do Cope, o local funcionava como uma base para pessoas foragidas da Justiça que praticavam crimes de tráfico de drogas, furto e roubo na região central da cidade.

As investigações iniciaram depois que a Polícia Civil recebeu informações de que pessoas suspeitas circulavam pelo local. O Cope realizou algumas diligências e constatou que o pensionato na verdade era uma invasão.