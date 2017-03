Árvore protegida despenca no Água Verde

Ceboleira protegida (foto: Franklin de Freitas)

Uma das oito árvores tombadas em Curitiba pelo Patrimônio Histórico do Paraná, e que era imune ao corte, sofreu um acidente, na manhã de ontem. A ceboleira protegida ficava num tereno particular em um condomínio no Água Verde e, na manhã de ontem, uma grande parte dela despencou sobre a fachada do prédio. Não houve feridos.

A Prefeitura de Curitiba divulgou nota sobre o ocorrido, informando tratar-se da árvore protegida e que fiscais iriam até o condomínio para averiguar os motivos para a queda da árvore. Além da ceboleira, são protegidas pelo Patrimônio Histórico Estadual um anjico-branco, uma paineira e cinco tipuanas.

Outras 51 árvores na cidade são protegidas de corte por um decreto municipal. Estas árvores possuem placas identificando como imune de corte e também com o nome popular e científico da espécie.