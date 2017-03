Itaipu tem nova direção

Após meses de expectativas, o Diário Oficial da União confirmou ontem a nomeação pelo presidente Michel Temer (PMDB) da nova diretoria brasileira da Itaipu Binacional. Indicado pelo governador Beto Richa (PSDB), o atual presidente da Copel, Luiz Fernando Vianna, vai assumir a direção-geral da usina, em substituição ao petista Jorge Samek, que permaneceu 14 anos no cargo.

Indicado pelo PPS do Paraná, Rubens de Camargo Penteado será o novo diretor técnico executivo no lugar de Airton Dipp. Ramiro Wahrhaftig assume a diretoria de coordenação no lugar de Nelton Friedrich, por indicação do ex-deputado federal e presidente do PSD paranaense Eduardo Sciarra. Ex-assessor no Senado do hoje deputado federal Sérgio Souza (PMDB), ligado ao ex-governador Orlando Pessuti (PMDB), Marcos Vitório Stamm vai assumir a diretoria financeira executiva, em substituição a Margaret Groff, passa a ser de responsabilidade de Marcos Vitório Stamm. Funcionário de carreira da usina, Marcos Antônio Baumgärtner foi nomeado para a diretoria administrativa por indicação do deputado federal Fernando Giacobo (PR).