Gig desfila mistura tricô de luxo com referências esportivas

PEDRO DINIZ E LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vontade de criar um guarda-roupa urbano para diferentes tipos de consumidor é tema recorrente no segundo dia da São Paulo Fashion Week. Depois de Vitorino Campos e Ellus, a mineira Gig Couture também propôs uma releitura do tema. "A ideia é dar tratamento de luxo para as roupas do dia a dia", disse à reportagem a estilista Gina Guerra, que aplicou o melhor do seu tricô tecnológico em peças de inspiração nos anos 1970, 1980 e 1990. Peças utilitárias, a exemplo de parcas, casacos de moletom e calças "jogging", compuseram a imagem esportiva buscada pela estilista. As silhuetas alongadas e sobreposições de casacos sobre túnicas geométricas são destaques da coleção. Os padrões disformes construídos em tecido de jacquard imprimem nobreza às propostas de looks casuais para o dia a dia.