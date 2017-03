Supermercados estão com os parreirais cheios de ovos

Parreiral no Condor, em Curitiba: tradição (foto: Franklin de Freitas)

Apesar da falta de um otimismo maior com a economia, a Páscoa, uma das datas mais importantes para o comércio, apresenta as suas novidades para este ano. Vários supermercados em Curitiba já estão com seus tradicionais parreirais com ovos de chocolate prontos. A rede Condor montou os parreirais em suas 43 lojas.

Se a expectativa com as vendas ainda é modesta em algumas áreas de produção, há fatores que podem animar. “Câmbio estável e menos desvalorizado em relação à Páscoa do ano passado, um ligeiro, mas ainda frágil otimismo do consumidor em relação à recuperação da economia (maior do que havia na data do último ano) e o fato de a Páscoa, neste ano, cair em abril, ou seja, mais distante do Natal de 2016 do que no ano passado, permitem, a algumas indústrias, prever período pascoal mais venturoso em 2017”, diz material da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Na semana passada, o mercado paulista deu um alento para a data deste ano, com uma estimativa de alta nas vendas de Páscoa em relação à data de 2016 — apesar de pequena. Outra particularidade em 2017 é que a alta média dos preços dos produtos subiu abaixo da inflação.



Mix de Páscoa — Também lembrando que a Páscoa não é apenas chocolate. Além dos ovos de Páscoa e chocolates, contamos também com ofertas em todo o mix do restante de produtos associados à Páscoa, como azeites, bacalhau, colombas, vinhos, entre outros. Queremos mostrar aos nossos clientes que eles podem contar com o Condor em todas as épocas do ano e que encontram tudo que precisam nas nossas lojas”, afirma a diretora de Marketing do Condor, Elaine Munhoz.

Outra facilidade oferecida pela rede Condor é o parcelamento diferenciado. Todos os ovos de Páscoa e chocolates podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros no Cartão Condor Mastercard ou de 6 a 10 vezes fixas no Carnê Condor. O parcelamento em 6 vezes sem juros também é válido para os principais cartões de crédito: Mastercad, Elo, Hipercard, Senff e Visa.