Temer sanciona a Lei da Gorjeta

O presidente Michel Temer sancionou a lei que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para disciplinar o rateio da gorjeta em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de ontem, e entram em vigor em 60 dias.

O texto considera gorjeta "não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos empregados".

A lei também estabelece que a gorjeta não constitui receita própria dos empregadores, mas é destinada aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho.