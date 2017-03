Armazém da Família de São José dos Pinhais faz um ano

O Armazém da Família de São José dos Pinhais completa, hoje, um ano de funcionamento. Desde a sua inauguração, já foram foram realizados 5.486 cadastros. O programa é voltado para famílias com renda familiar de até dois salários mínimos. Mensalmente são realizadas mais de 5 mil compras/cupons de venda, o que corresponde a uma média de vendas de R$ 600 mil — até o momento já foram comercializados mais de R$ 6,6 milhões. Também são realizados por mês cerca de 1.500 atendimentos entre cadastros e renovações.

O Armazém da Família conta com mais de 300 itens à venda, entre alimentos e produtos de higiene e limpeza, com preços até 30% mais baratos que os praticados no comércio. Para realizar compras no Armazém da Família é preciso estar cadastrado e no ato da compra e apresentar a carteirinha e a identidade. Não é preciso realizar uma única compra no mês, mas há um limite de valor de compra mensal, que não é cumulativa, de R$ 300 para famílias de até dois indivíduos, e de até R$ 450 para famílias a partir de três indivíduos.



O cadastro é realizado nas dependências do Armazém da Família. É preciso se enquadrar nos requisitos da Lei, onde a família precisa ter o perfil estabelecido para o programa: renda familiar máxima de dois salários mínimos.

Reformas — Os Armazéns da Família de Curitiba estão passando por reformas. Em decorrência de melhorias e pintura interna, as unidades Boa Vista, Nossa Senhora da Luz (CIC) e Osternack (Sítio Cercado) estão fechadas até sexta-feira.

De acordo com Ivone Aparecida de Mello, diretora da unidade de Abastecimento Social da Secretaria Municipal de Abastecimento, até o fim do mês 70% das 33 unidades da capital deverão ter passado por reparos.

Os serviços incluem pintura externa e interna e, principalmente, reparos na parte elétrica. Segundo Ivone, os armazéns não tiveram manutenção adequada nos últimos anos.